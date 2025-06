Roger projeta contar com mais opções após a parada para o Mundial de Clubes 

Roger Machado projetou volta dos jogadores lesionados. Ricardo Duarte / Inter,Divulgação

O Inter foi derrotado pelo Atlético-MG, por 2 a 0, no último jogo antes da parada para o Mundial de Clubes. O tropeço na noite desta quinta-feira (12), na Arena do Galo, colocou o Colorado na zona de rebaixamento do Brasileirão.

Após a partida, o técnico Roger Machado lamentou a situação, mas também valorizou os retornos de Ricardo Mathias e Enner Valencia. Os dois recuperaram-se de lesões e voltaram a ficar à disposição.

— Voltamos a ter outras opções (contra o Atlético-MG), como foi o caso do Ricardo Mathias, retornando à plena, o próprio Enner, que foi para o processo de seleção, e retornou. O Borré também conseguiu se colocar à disposição para essa partida — enfatizou.

O treinador do Inter também falou sobre as expectativas de contar com outros retornos após o Mundial de Clubes. O próximo jogo do Colorado ocorre só daqui a um mês, em 12 de julho, contra o Vitória, novamente pelo Brasileirão.

— Acredito numa retomada com a possibilidade de a gente contar com mais opções, com grupo mais cheio, em função até dos retornos que a gente vai ter, dos processos de recuperação. Vamos ter as condições de reverter esse processo (no Brasileirão). O que eu posso dizer para o torcedor é que o trabalho não para — afirmou.

Além de Brasileirão, o Inter também segue vivo em Copa do Brasil e Libertadores. Os mata-matas, porém, ocorrem apenas em 30 de julho (data básica) e 13 de agosto, respectivamente.