Roger destaca classificações do Inter nas Copas, mas lamenta situação no Brasileirão: “Preocupa a posição na tabela”

Técnico colorado disse que o time apresentou baixa energia na derrota para o Fluminense. Renan Mattos / Agencia RBS

A derrota do Inter para o Fluminense, no domingo (1°), por 2 a 0, no Beira-Rio, deixou o Inter cada vez mais próximo da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Na 14ª posição, com 11 pontos, a equipe está a um ponto do primeiro time do Z4, o Fortaleza.

O desempenho negativo no Brasileirão, em que o Inter tem apenas duas vitórias em 11 jogos, não condiz com os resultados conquistados nas copas: Libertadores e Copa do Brasil. Em ambas o clube está classificado para as oitavas de final.

Em entrevista coletiva após a derrota para os cariocas, Roger Machado lembrou que os objetivos do clube estão sendo atingidos, com exceção do que diz respeito ao Brasileirão:

— Até a parada, era para a gente ter conquistado os objetivos a curto prazo. As classificações na Copa do Brasil e na Libertadores, o título do Gauchão, e se manter na parte de cima da tabela do Campeonato Brasileiro. Essa parte nós estamos deixando bastante a desejar.

Mesmo assim, o comandante ressaltou que o time precisa reagir na competição. Da mesma forma, não pode deixar o desempenho negativo da competição interferir nos torneios.

— Eu não tenho dúvida nenhuma que preocupa a posição na tabela que a gente está. A gente sabe que é preciso que a gente reaja dentro do Campeonato Brasileiro e não vá só bem nas Copas. Também preocupa levar em o mau momento do Brasileiro para outras competições — disse Roger.

Não repetir o passado

Ao responder sobre a dificuldade de manter boas atuações nas três competições, o treinador lembrou da temporada passada. Em 2024, o Inter teve um período de arrancada no Campeonato Brasileiro, em que terminou com a quinta posição. Roger lembra que a campanha só foi possível no momento em que o time foi eliminado da Copa do Brasil e da Copa Sul-Americana.

— No ano passado, nós fizemos uma campanha de recuperação, quando ficou uma competição só. Nós não desejamos ficar em uma competição só para nos recuperar e botar 100% de atenção no Campeonato Brasileiro. Nós queremos um título. Nós temos a possibilidade, nas Copas, de conquistar isso, mas não abrindo mão do Campeonato Brasileiro. A gente sabe que ele é importante, mas não só importante, ele é perigoso também — destacou o técnico.

Roger concluiu a entrevista coletiva reforçando que o Inter ainda tem tempo de reagir. Ele apontou que o torcedor merece melhores atuações da equipe e que o desempenho não pode ser positivo apenas nos torneios.

— Mesmo com muitas rodadas pela frente, a gente não pode se descuidar do Campeonato Brasileiro de nenhuma forma. Nós precisamos dar uma resposta para o torcedor, obviamente, mas para o nosso grupo de jogadores que deseja muito fazer uma boa campanha no Campeonato Brasileiro, não só nas Copas — finalizou Roger Machado.