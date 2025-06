Roger comenta atuação do Inter em derrota para o Fluminense: "Baixa energia"

Roger reconheceu que o Inter não teve uma boa atuação contra o Fluminense. Renan Mattos / Agencia RBS

O Inter não foi bem contra o Fluminense e perdeu por 2 a 0, em jogo da 11ª rodada do Campeonato Brasileiro, disputado no Beira-Rio, neste domingo (1°). Com gols de Serna e de Paulo Baya, o time carioca deixou o Colorado na 14ª colocação, com 11 pontos, um acima do primeiro time da zona de rebaixamento.

Após vencer o Bahia por 2 a 1, na quarta-feira (28), e garantir a classificação para as oitavas de final da Libertadores, o time do técnico Roger Machado criou poucas chances de gol contra o Fluminense. Em entrevista coletiva após a partida, o comandante reconheceu a atuação abaixo do esperado.

— No jogo de hoje (domingo), especificamente, eu vi o time com uma baixa energia no começo. Novamente tomamos um gol no início da partida, o que dificulta a reação. Foi um jogo de primeiro tempo abaixo, do segundo tempo com maior volume, mas penalizado pelo segundo gol do Fluminense — respondeu Roger.

O treinador ainda citou a importância do time não sair atrás do placar nos confrontos, pois dificulta a reação. Em 2025, o Inter saiu atrás no marcador em 14 partidas. Quando isso ocorreu, foram apenas três vitórias, seis empates e cinco derrotas.

— A gente tem que entrar em campo 200% concentrado, ativado mentalmente, consciente de que os adversários têm a capacidade e podem sair na frente. Isso se torna muito mais difícil. Temos que resgatar essa energia, essa energia que a gente busca nos jogos que sai atrás é ótimo, mas o importante é não sair atrás — disse o técnico colorado.

Novos desfalques

Nesta temporada, uma das principais dificuldades enfrentadas pelo Inter é a perda de jogadores por lesão. Diante do Fluminense, Fernando e Vitinho deixaram o campo com dores na perna e no braço, respectivamente. Borré, que retornou diante do Bahia, após lesão, também constatou um desconforto no quadril.

— O Borré, se não me engano, foi um trauma, uma batida perto do quadril. O Vitinho foi o cotovelo, e o Fernando, quando bateu o joelho no chão, também sentiu alguma coisa. Recuperar todo mundo, fazer esse jogo que nós temos, que é um jogo importante, agora se torna fundamental — comentou Roger sobre os três jogadores que deixaram o campo lesionados, projetando a última partida antes da parada para o Mundial de Clubes, contra o Atlético-MG, no dia 12 de junho.

Vale destacar que o Inter ainda conta com outros sete jogadores no departamento médico (DM) que já foram do time titular em algum momento. São eles: Rochet, Mercado, Bruno Gomes, Victor Gabriel, Valencia, Carbonero e Ricardo Mathias

