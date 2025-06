Ricardo Mathias é liberado para voltar ao time do Inter

O Inter deverá ter um retorno contra o Atlético-MG, em Belo Horizonte, na próxima rodada do Brasileirão. Ricardo Mathias está recuperado de desconforto muscular na coxa esquerda e será opção para o confronto da quinta-feira (12). Ele tende a ser alternativa, inclusive, para a equipe titular pelos outros desfalques.

O jovem, de 18 anos, não atua desde a partida contra o Sport, em Recife, no final de maio, quando acusou dores musculares. Exames de imagem não identificaram nenhuma lesão, mas o problema persistiu e o atacante perdeu os duelos com o Bahia, pela Libertadores, e Fluminense, no torneio nacional.