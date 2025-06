Recuperar a solidez defensiva do Inter é uma das missões de Roger na volta do Brasileirão 

Roger precisa estancar gols sofridos pelo Inter. Ricardo Duarte / Inter / Divulgação

Entre as missões do técnico Roger Machado na retomada dos treinos do Inter, marcada para o próximo sábado (28), está recuperar a solidez do sistema defensivo. Diminuir a média de gols sofridos será um desafio a ser alcançado com mudanças no elenco no setor tanto com saídas quanto com chegadas além de lesões.

Passadas 12 rodadas do Brasileirão, o Inter só sofreu menos gols que o Juventude no Campeonato Brasileiro. O Colorado levou até o momento 18 gols, o mesmo número que o lanterna Sport e que o Fortaleza, que também está na zona de rebaixamento.

O clube da Serra tem de forma isolada a pior defesa, com 24 gols sofridos. O time de Roger Machado terminou apenas duas partidas sem ter sido vazado. Em uma comparação com o ano passado, o Inter havia sofrido metade dos gols no mesmo período. Em 2024, nos primeiros 12 jogos do Brasileirão, o Colorado havia levado nove gols.

A defesa também foi problema na Libertadores apesar da classificação em primeiro lugar do difícil Grupo F. Foram oito gols sofridos nas seis partidas. Apenas o Cerro Porteño, com 11, teve a defesa mais vazada que o Inter entre os 16 classificados para as oitavas de final.

Internamente há a avaliação de que parte dos problemas defensivos está na dificuldade física provocada pelo calendário. Isso porque o time não consegue executar com a mesma eficiência a marcação alta — pressionar a saída de bola dos adversários foi um ponto forte do Inter na arrancada no segundo turno do Brasileirão do ano passado sob o comando de Roger Machado.

Em razão disso, o treinador optou em alguns momentos por posturas mais defensivas nos jogos, principalmente fora de casa. Por conta disso, a expectativa é de que o Inter possa recuperar essa capacidade de pressionar alto após a intertemporada que irá ocorrer antes da volta do Brasileirão.

Gols sofridos no Brasileirão

18 (segunda pior defesa)

Apenas dois jogos sem ser vazado

Em 2024 após 12 jogos: nove gols sofridos

Saídas e chegadas

A janela de meio do ano já tem saídas e chegada certas no sistema defensivo. Reserva, mas utilizado em em cinco jogos do Brasileirão, Rogel não teve o empréstimo renovado e voltará para o Hertha Berlim.

Já o paraguaio Alan Benítez chega para reforçar a lateral-direita, onde Nathan não teve o empréstimo renovado e está de saída.

O principal dilema envolvendo a defesa está em Vitão. O zagueiro segue bem avaliado pelo futebol europeu e pode ser negociado. A diretoria admite nos bastidores a necessidade de vender o camisa 4 caso chegue uma proposta no valor pedido pelo clube, que ultrapassa os 10 milhões de euros.

Uma outra saída do elenco no sistema defensivo deve ocorrer com Kaique Rocha, que voltou ao Beira-Rio, mas não ganhou a confiança da comissão técnica tendo atuado apenas 14 minutos no primeiro semestre.

Por outro lado, Gabriel Mercado deverá ter condição de voltar a jogar na retomada dos jogos depois de ter sido submetido a cirurgia no joelho em outubro do ano passado.

Ainda como reforço para o sistema defensivo está o retorno de Sergio Rochet. O goleiro uruguaio deverá ter condição de atuar ainda no mês de julho depois da fratura sofrida na mão esquerda na estreia do Brasileirão.

Ainda na defesa, o lateral-esquerdo titular Bernabei tem uma lesão muscular e não estará à disposição para as primeiras partidas na retomada do calendário.

Mudanças na defesa colorada

Quem saiu

Rogel e Nathan

Quem chegou

Benítez

Quem volta de lesão

Mercado e Rochet

Ainda fora por lesão

Bernabei e Bruno Gomes