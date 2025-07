Recuperado de lesão, Rochet volta aos treinos no Inter

Rochet trabalhou normalmente na atividade de segunda-feira. Ricardo Duarte / Inter

Rochet está de volta aos treinos do Inter. O goleiro foi liberado para treinar com bola e participou da atividade desta segunda-feira (30).

O clube divulgou nas redes sociais imagens do goleiro trabalhando no gramado do CT. Segundo o clube, a liberação do atleta acontece "dentro do processo de recuperação planejado".

Rochet já deve ter condições de ser utilizado contra o Vitória, no dia 12 de julho, na retomada do Brasileirão. A tendência é que o uruguaio retome a titularidade da equipe de Roger Machado.

Rochet não atuou em nenhuma partida do Gauchão deste ano por conta de uma tendinose no joelho. Pelo Inter, atuou apenas no dia 29 de março contra o Flamengo, no Maracanã, na estreia do Brasileirão.

Ainda no primeiro tempo do jogo do Rio de Janeiro, Rochet sofreu uma fratura na mão esquerda. O problema é justamente o que o tirava dos treinos até então.

