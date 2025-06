Raphinha reproduziu dança dos Hawaianos. Natalia Belolli / Arquivo pessoal

Um momento da festa de Raphinha para familiares e amigos próximos, que ocorreu domingo (15), em Canoas, chamou atenção nas redes sociais.

Natalia Belloli, modelo e esposa do jogador, compartilhou um vídeo em que Raphinha aparece dançando no chão. Alguns portais e perfis no X (antigo Twitter) compararam o passo com o de Kidiaba, algoz do Inter no Mundial de Clubes de 2010.





"Hawaianos"

Em contato com Zero Hora, o atacante esclareceu que a dança não tem relação com o goleiro do Mazembe, time do Congo que eliminou o Colorado naquele Mundial:

— Isso aí é uma dança dos Hawaianos, um grupo antigo de funk que tinha aqui no Brasil. Eles faziam essa dança no show deles — disse Raphinha, que já declarou que é colorado e tem o desejo de um dia jogar no Inter.

A dança

Os Hawaianos se popularizaram no início dos anos 2000 e ficaram famosos pelas coreografias ousadas nos palcos e pelas músicas como “Vem Kikando", que Raphinha reproduziu, “É o pente” e “Agora vai sentar”. O grupo se separou em 2023.

Comemoração

A festa foi para comemorar a temporada de Raphinha. O atacante do Barcelona foi campeão e melhor jogador da La Liga e também venceu a Copa do Rei e a Supercopa da Europa.

Entre as presenças, Ronald Araujo, lateral do Barcelona e da seleção uruguaia. Os shows foram de Rodriguinho e Mr. Dan.