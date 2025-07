Raphinha fala em desejo de jogar pelo Inter e defende convocação de Alan Patrick: "Seleção sente falta de um 10 assim"

Raphinha falou sobre o desejo de jogar no Inter. Tomás Hammes / Agência RBS

Enquanto o elenco do Inter retorna das férias para a retomada do calendário brasileiro, uma estrela da Seleção curte período de folga no Brasil e aproveita para reforçar a torcida colorada. Raphinha, atacante do Barcelona, tem estreitado a relação com o clube gaúcho, do qual é torcedor declarado.

Raphinha é gaúcho de Porto Alegre, onde esteve e promoveu um evento para crianças no bairro Restinga, na Zona Sul, no último sábado (28). Mesmo sem ter atuado no Inter, ganhou enorme identificação, especialmente a partir de 2022, quando foi ao Beira-Rio assistir a um jogo. Na ocasião, recebeu homenagem do clube.

A conexão mais recente foi há cerca de um mês, na vitória do Inter sobre o Bahia, que garantiu vaga nas oitavas de final da Libertadores. Junto ao goleiro Alisson, cria da base colorada, Raphinha esteve novamente no Beira-Rio e foi até o vestiário após o jogo.

Raphinha e Alisson acompanharam vitória do Inter sobre o Bahia no Beira-Rio. @scinternacional / Instagram / Reprodução

Retornar ao Brasil para atuar em alguma equipe está nos planos do atacante de 28 anos, embora não saiba precisar o tempo. Raphinha jamais atuou como profissional no país. O desejo é evidente, e o Inter, claro, surge como opção.

— Sou uma pessoa que tento não planejar as coisas a longo prazo, mas tenho vontade, quero jogar no Brasil, no Beira-Rio. Mesmo com a Seleção, eu via pela TV e tinha vontade, mas ainda não tive oportunidade de jogar. Espero jogar com a Seleção. Quem sabe um dia com a camisa do Inter? — disse Raphinha em entrevista exclusiva ao ge e à RBS TV.

Alanpa na Seleção?

A relação com alguns jogadores do elenco atual é próxima, a exemplo dos meias Alan Patrick e Bruno Tabata, este último contra quem jogou na Copa São Paulo de Futebol Júnior e na época em que estavam no futebol português.

— Eu tenho muito contato com o Alan (Patrick), o Tabata… Joguei contra o Tabata numa Copa São Paulo e depois em Portugal a gente jogou contra também, mas éramos do mesmo empresário, então vivíamos mais ou menos juntos, criamos uma relação e conseguimos manter o contato — relata.

Acho que a Seleção sente falta de um 10 assim, um cara que chama o jogo e dá uma cadenciada RAPHINHA Jogador do Barcelona e da Seleção Brasileira

Ao citar o camisa 10 colorado, Raphinha defendeu a convocação de Alan Patrick pela seleção brasileira. O craque do Barcelona afirmou que a idade avançada — Alan tem 34 anos — é sobreposta pelo bom momento do jogador e qualidade técnica.

— Eu acho que ele (Alan Patrick) merecia (a convocação). Está fazendo uma temporada muito boa. Acho que a Seleção sente falta de um 10 assim, um cara que chama o jogo e dá uma cadenciada — declarou.

Desafios no horizonte

Enquanto a presença do atacante no Inter não passa de sonho, a realidade mostra duros desafios ao time de Roger Machado na volta do calendário brasileiro. A equipe está na zona de rebaixamento do Brasileirão e tentará uma retomada até os embates pelas copas.

Na Conmebol Libertadores, o Inter encara o Flamengo, enquanto o Fluminense é o desafiante na Copa do Brasil, ambos na fase oitavas de final. Ao menos se depender da torcida, com o reforço de Raphinha, os gaúchos podem sonhar em avançar nas duas competições.

— Como torcedor, espero que o Inter ganhe os dois e siga avançando. Estarei torcendo. Tenho amigos lá e falo que já xinguei muito (risos). Estou no papel de torcedor, mas tenho carinho por muita gente lá e espero que possam ser muito felizes. Não só nestes dois jogos como em toda a temporada — destacou Raphinha.

De volta aos trabalhos no sábado, o elenco colorado terá mais 12 dias até o retorno do Brasileirão, em partida com o Vitória, no Beira-Rio.

