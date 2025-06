Rafael Borré sofre lesão no abdômen, é cortado da Colômbia e preocupa Inter

Borré não deve estar disponível para jogo no dia 12. Jefferson Botega / Agencia RBS

O atacante Rafael Borré tem uma lesão muscular na região abdominal, confirmaram exames na manhã desta segunda (2). O centroavante foi cortado da seleção colombiana e preocupa o Inter.

O jogador, afinal, não deve estar disponível para a partida do dia 12 de junho do clube contra o Atlético-MG, pelo Brasileirão. Ele só deve retornar aos gramados após a pausa para o Mundial de Clubes, em julho.

Leia Mais Inter pode chegar a um time inteiro de desfalques

Borré sofreu a lesão durante o primeiro tempo da derrota por 2 a 0 para o Fluminense, no domingo (1º), sendo substituído no intervalo. Inicialmente, a suspeita era de uma fissura na região das costelas, mas, conforme apurado por Zero Hora, os exames confirmaram uma lesão na musculatura do abdômen.

Mais baixas no Inter

Também preocupam o departamento médico o volante Fernando, com suspeita de lesão ligamentar no joelho direito, e o atacante Vitinho, com dores no braço direito. Todos serão reavaliados, mas igualmente preocupam para o jogo contra o Atlético-MG e correm risco de retornar só no segundo semestre.

Já o lateral-esquerdo Bernabei é o caso mais preocupante. O atleta sofreu uma lesão muscular grau 3 no posterior da coxa esquerda e será desfalque mesmo nos jogos seguintes à pausa para o Mundial de Clubes.

Leia Mais Inter conhece adversário das oitavas de final da Libertadores

O departamento médico trabalha para tentar colocar o argentino à disposição do técnico Roger Machado para os jogos contra o Flamengo, em agosto, pelas oitavas da Libertadores.

Em função das lesões e da constante escassez de peças em vários setores, o Inter deve contratar entre três e cinco reforços nas janelas do meio do ano.