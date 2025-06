Quem pode sair do Inter: os seis nomes cotados para venda

Vitão é um dos jogadores mais procurados do grupo colorado. Ricardo Duarte / SCI

A janela de transferências será de chegadas e partidas no Beira-Rio. Ao mesmo tempo que busca reforços para deixar o grupo mais preparado para os mata-matas da Libertadores e da Copa do Brasil e também para sair do Z-4 do Brasileirão, a direção colorada terá de vender jogadores para fechar o caixa.

A dúvida é saber os nomes que irão a negócio para que o clube atinja os R$ 160 milhões em vendas projetados. A seguir, veja a situação dos jogadores.

Vitão

Esteve próximo de deixar o Inter na janela de inverno (brasileiro) passada. Chegou a viajar para São Paulo e quase embarcar para a Espanha após acerto com o Real Bétis, mas o clube espanhol não pôde concluir a negociação por questões de fair play financeiro. Agora, está de volta ao centro do interesse dos europeus. O Inter quer mais de R$ 65 milhões pelo zagueiro.

Thiago Maia

Outro que ficou com um pé fora do Beira-Rio. Duas vezes. Negociando com o Santos, chegou a ser ausência em partidas do Gauchão. Sem acordo, ficou no Inter. Mas não está descartado que deixe o clube. Para isso, basta que o novo destino pague a dívida colorada com o Flamengo (cerca de R$ 25 milhões) mais uma compensação de R$ 12 milhões aos cofres do clube gaúcho.

Wesley

Seu nome foi envolvido em um possível interesse do América do México. O clube treinado pelo brasileiro André Jardine chegou disposto a pagar R$ 48 milhões. O Inter quer, no mínimo, R$ 60 milhões pelos 50% que tem direito. No início do ano, o Krasnodar da Rússia também demonstrou interesse. É dos jogadores negociáveis.

Gustavo Prado

Jovem recebeu sondagens de times da Europa. Ricardo Duarte / Inter/Divulgação

Integrante da seleção sub-20, ele pode ter o cartaz aumentado após o Mundial da categoria, em setembro. Mas houve sondagens de clubes europeus, um deles o Porto. O preço estipulado pelo Inter é de cerca de R$ 40 milhões.

Ricardo Mathias

Mais um que fez parte da seleção sub-20 no Sul-Americano da categoria, o centroavante recebeu sondagens de clubes da Arábia Saudita e da Europa. No ano passado, chegou a negociar com o PSV. Sua multa rescisória está estipulada em R$ 300 milhões. Não deve sair do clube.

Valencia

Em tese, não deve sair na janela. Mas toda vez que viaja para o Equador, volta o assunto sobre possível interesse de algum clube do país, em especial o Emelec. Sua saída só se justificaria para baixar o valor da folha de pagamento.

