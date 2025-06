Quem é Henrique Menke, goleiro do Inter de 18 anos que está sendo negociado com clube italiano

Aos 18 anos, Henrique Menke é titular do sub-20 do Inter. Ricardo Duarte / Inter/Divulgação

A geração 2007 do Inter tem mais um nome para ficar de olho. O goleiro Henrique Menke, de apenas 18 anos, está na mira do Como, da Itália.

Mesmo dando os primeiros passos na última categoria antes do profissional, é convocado para a seleção brasileira sub-20. No início de 2025, o goleiro fez parte do elenco medalha de ouro no Sul-Americano.

"Evolução rápida"

— Como o atleta vem repetindo a rotina de atuar em uma categoria mais velha desde a temporada passada, não é nenhuma novidade essa "aceleração de processo". Ele vem demonstrando uma rápida evolução, treinando com meninos até três anos mais velhos do que ele — destaca Cristiano Pretto, preparador de goleiros do sub-20 do Inter.

Natural de Balneário Camboriú, em Santa Catarina, Henrique é daquelas promessas que têm uma trajetória na base colorada. E uma trajetória multicampeã. No Colorado desde os 9 anos, ostenta conquistas do sub-10 até o sub-17.

Segurança

A segurança embaixo das traves chama atenção, além do 1m91cm de altura:

— O Henrique se caracteriza muito, principalmente, por ser um ótimo pegador de pênaltis. Goleiro com ótimo entendimento do jogo, tendo boas percepções de antecipação de futuras jogadas do adversário — complementa Pretto.

Depois de um 2023 de destaque no juvenil, em abril de 2024 foi alçado ao sub-20, onde logo conquistou a titularidade ao mesmo tempo em que alterna atividades com o elenco profissional.