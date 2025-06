Quem aprovou e quem decepcionou: a avaliação dos nove reforços do Inter em 2025

Carbonero, que se recupera de lesão, foi a melhor contratação da temporada. Ricardo Duarte / Inter,Divulgação

Foram nove reforços no ano de 2025 do Inter, todos para completar o grupo que havia dado boa resposta em 2024. Nenhum deles chegou com status de titular e, possivelmente, apenas um conquistou esse lugar em campo.

Dos demais, um oscila entre titularidade e reserva, um deu resposta boa mesmo que não garanta posto entre os 11, mas há também quem mal tenha tocado a bola e um por estrear. Essa é a avaliação que se faz da metade da temporada colorada.

Quem conseguiu lugar de titular mesmo tendo sido contratado para reserva foi Carbonero. O atacante colombiano, desde a estreia, no Gauchão, contra o São José, deu resposta imediata.

Especialmente como ponta, mas também centralizado, é ousado e veloz. E decisivo: foi dele o gol que abriu o placar do Gre-Nal da final do Gauchão na Arena. Foi até convocado para a seleção de seu país.

Saiu do time em seu melhor momento. Uma lesão muscular lhe afasta dos gramados desde 13 de abril. A esperança do Inter é contar com ele imediatamente após a parada do Brasileirão.

O outro atacante contratado foi Vitinho. Originalmente reserva, chegou a ser titular e festejado entre o final do Gauchão e o começo do Brasileirão. Teve duas lesões inusitadas, uma fratura na mão e outra no cotovelo. O Inter tenta estender seu contrato até o final do ano.

Leia Mais Quando é o próximo jogo do Inter?

Reforços defensivos

Dois laterais foram contratados. Ramon não se mostrou à altura de Bernabei, o time pena quando o titular não está. Alan Benítez ainda não estreou. Ele foi contratado em final de vínculo com o Cerro Porteño e só pode estrear em julho.

Na defesa, Juninho é outro de resposta positiva. Contratado do futebol dinamarquês, ele se mostrou um reserva à altura de Victor Gabriel, a surpresa da temporada. O jovem zagueiro já estava no Inter desde o ano passado, mas na base.

O outro reforço da zaga é possível que o torcedor menos atento nem lembre que exista. Mas no início do ano o Inter recontratou Kaique Rocha, do Athletico-PR.

Kaique Rocha atuou por apenas 14 minutos. Ricardo Duarte / Inter/Divulgação

O zagueiro de 24 anos jogou 14 minutos em todo esse tempo, contra o Brasil de Pelotas. Ficou na reserva em 17 partidas sem ser chamado por Roger. Será incluído em alguma negociação assim que possível.

Para o meio-campo, Ronaldo deverá assumir um lugar de titular do time. Reserva de Fernando, viu o veterano volante sofrer uma lesão grave no joelho e começa a ganhar mais espaço.

Opção mais jovem para o meio de campo, Diego Rosa soma apenas 170 minutos em campo. Óscar Romero não conseguiu ser o substituto imediato de Alan Patrick.

— Acredito numa retomada porque vamos contar com mais opções, com o grupo mais cheio em função até dos retornos, da recuperação das lesões — disse Roger Machado.

Leia Mais Saiba quais jogadores do Inter ainda não atingiram o limite de sete jogos no Brasileirão

A janela de transferências deve apresentar mais reforços além de Alan Benítez. A lesão de Fernando fará o Inter procurar um novo volante. E, caso alguém seja vendido, haverá uma busca por reposição.

Reforços do Inter

Lateral-direito: Alan Benítez*

Alan Benítez* Zagueiros: Juninho e Kaique Rocha

Juninho e Kaique Rocha Lateral-esquerdo: Ramon

Ramon Volante: Ronaldo

Ronaldo Meias: Diego Rosa e Óscar Romero

Diego Rosa e Óscar Romero Atacantes: Vitinho e Carbonero

*O clube anunciou ter assinado pré-contrato com o jogador, que só deve estrear no segundo semestre.

Quer receber as notícias mais importantes do Colorado? Clique aqui e se inscreva na newsletter do Inter.