Quanto o Inter precisa faturar em vendas para atingir meta do orçamento

A provável venda de Johnny do Betis para o Atlético de Madrid deverá render alguns milhões para o Inter . O Colorado aguarda o desfecho para aumentar o cálculo em negociações de atletas dentro do orçamento previsto para a temporada.

Zero Hora apresenta quanto o clube deve faturar para alcançar a meta em 2025. Confira:

Quanto o Inter ainda precisa faturar em 2025

Foram três jogadores vendidos até o final de maio . O primeiro, Alario, para o Estudiantes da Argentina. O segundo, Rômulo, para o Tigres, do México. O último foi Wanderson, que foi para o Cruzeiro. O trio rendeu cerca de R$ 40 milhões aos cofres da instituição.

Outros atletas renderam pequenas quantias ao clube via mecanismo de solidariedade. São valores considerados pequenos, mas que contribuem para bater a meta.

A transferência de Johnny na Espanha, a ser confirmada, tende a render aproximadamente R$ 30 milhões em virtude da maisvalia de 20%. A cláusula é baseada na valorização entre a compra e venda do meio-campista.

Os dirigentes colorados são transparentes sobre a realidade financeira do Inter. Atletas precisam ser negociados para conseguir equilibrar as contas .

Desta forma, confirmada a transação de Johnny, cerca de R$ 90 milhões deverão ser buscados em outros acordos. A principal janela de saídas para o futebol do exterior está prestes a ser aberta e a projeção é que investidas pelos ativos colorados aumentem nas próximas semanas.

