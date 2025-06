Quanto o Inter pode lucrar com a provável ida de Johnny para o Atlético de Madrid

Johnny foi vendido para o futebol espanhol por 7 milhões de euros em 2023. Cristina Quicler / AFP

A troca de clube de Johnny na Espanha poderá render uma bolada ao Inter. O Colorado acompanha à distância as negociações entre Atlético de Madrid e Betis, pois tem direito a 20% de maisvalia. A transferência pode ser fechada entre os clubes nos próximos dias.

A transferência do volante norte-americano, em dezembro de 2023, foi acertada por cerca de 7 milhões de euros. No acordo original, Inter e Betis acertaram o direito a 20% na valorização do atleta numa futura revenda.

Agora, na Espanha, a informação é que o clube de Sevilla estaria próximo de vender o jovem, de 23 anos, por cerca de 30 milhões de euros (aproximadamente R$190 milhões). Logo, o cálculo é realizado nos 23 milhões de euros de valorização. Neste cenário, o lucro seria de R$29,19 milhões.

Segundo apurado por Zero Hora, as conservas existem mas não estão próximas de conclusão. É a tendência de momento a transferência do meio-campista para a capital espanhola. A pedida do Betis é de cerca de 40 milhões de euros, segundo a imprensa europeia. Desta forma, a arrecadação com o jogador no Beira-Rio poderá ser ainda maior.

Na Espanha, Johnny disputou 65 partidas com cinco gols marcados e três assistências. Ele foi vice-campeão da Conference League, perdendo a final para o Chelsea. O Tottenham também demonstrou interesse, mas não avançou nas tratativas. A preferência é inglesa pelo atleta formado pelo Colorado num acordo com o Betis, mas não deverá ser confirmada.