Quais são os reforços buscados pelo Inter e como estão as negociações

Substituir Fernando é o desafio da direção colorada Renan Mattos / Agencia RBS

Os reforços mais urgentes para o Inter são para o meio-campo. Mesmo que com características diferentes. É unânime a necessidade colorada de buscar um volante para substituir Fernando e algum jogador que faça uma função um pouco mais adiantada. E esses serão os focos da janela de transferências.

A lesão de Fernando foi um baque. Com problemas no ligamento cruzado posterior, o volante não deve mais atuar em 2025. E sua reposição não está à altura. Ronaldo tem um nível inferior ao titular e Thiago Maia não tem sido usado na cabeça da área.

— Sem Fernando, não há ninguém parecido na função de volante — opina o repórter, comentarista e apresentador da Rádio Gaúcha José Alberto Andrade.

Alguns jogadores foram apontados para essa vaga. Os mais lembrados são Willian Arão, ex-Flamengo, de saída do Panathinaikos-GRE, e Caíque, do Juventude, que trabalhou com Roger na equipe de Caxias do Sul. Outro citado é Irala, do San Lorenzo. Mas esse seria de uma função mais adiantada. O que também é uma necessidade.

Ao menos é o que diz o narrador Marcelo De Bona, da Rádio Gaúcha, apresentador da RBS TV e colunista de GZH:

— O Inter precisa contratar dois volantes titulares. O nível de exigência no segundo semestre em três competições pede isso. As palavras "força" e "vitalidade" devem pautar o perfil de contratações.

Zé Alberto entende que o outro reforço além do primeiro volante possa ser até um jogador mais ofensivo.

— Alan Patrick nitidamente está sentindo o peso do excesso de jogos, uma reposição para revezar com ele ou mesmo atuar ao seu lado fará com que Roger não use mais a formação com três volantes, cuja eficácia é altamente discutível — reforça, antes de finalizar:

— No mais, é torcer para uma improvável permanência de Vitão.

O zagueiro é um dos jogadores mencionados como alvo de interesse de clubes de fora do Brasil. Ele chegou a se acertar com o Betis no ano passado, mas a negociação travou por conta do fair play financeiro. Se chegar nova proposta, poderá sair — e aí o Inter terá de repor. Wesley é o outro jogador apontado para deixar o Beira-Rio. O América do México seria o interessado.