Por onde anda Victor Cuesta, ex-zagueiro do Inter

Equipe argentina se prepara para o começo do Torneio Clausura, em julho. Eric Bovetti / Newell's Old Boys / Divulgação

Durante cinco temporadas, o zagueiro Victor Cuesta foi jogador do Inter e, na maioria das vezes, esteve como titular nas partidas. Marcado como uma das lideranças de um período em que o clube não levantou taças, o jogador saiu criticado pela torcida, apesar de ter conquistado prêmios individuais durante a passagem.

Desde fevereiro deste ano, Cuesta é jogador do Newell's Old Boys, da Argentina. Após oito temporadas, já que defendeu Botafogo e Bahia depois do Colorado, o atleta retornou ao país de origem, onde havia atuado por Defensa Y Justicia, Arsenal de Sarandí, Huracán e Independiente, antes de chegar no Inter.

De volta à Argentina

Nesta temporada, o defensor de 36 anos soma 12 partidas, sendo 10 no Torneio Apertura do Campeonato Argentina e duas na Copa da Argentina. Ele marcou apenas um gol e recebeu quatro cartões amarelos.

Vale destacar que o Newell's foi eliminado do Apertura ainda na primeira fase por ter terminado em nono lugar no Grupo A, com 19 pontos, dois a menos que o Estudiantes, oitavo colocado, o último time da zona de classificação.

Já na Copa da Argentina, o clube eliminou o Defensa y Justicia ao vencer por 2 a 0 e avançou às oitavas de final. O confronto ainda não foi definido.

Passagem pelo Inter

Durante cinco temporadas, Victor Cuesta disputou 270 jogos pelo Colorado. Apesar de ser zagueiro, o jogador contribuiu em lances de ataque, encerrando sua passagem com 10 gols marcados e 14 assistências.

O argentino saiu do clube sob críticas do torcedor após a sequência de temporadas sem conquistas. No clube, Cuesta foi vice-campeão da Copa do Brasil de 2019 e do Campeonato Brasileiro de 2020. Além disso, esteve presente nas eliminações para Flamengo e Olimpia, pelas Libertadores de 2019 e 2021, respectivamente.

Apesar disso, Cuesta venceu o Prêmio Craque do Brasileirão em 2018 e 2020, além do Bola de Prata de 2018.