Por onde anda Rodrigo Lindoso, ex-volante do Inter

O volante Rodrigo Lindoso defendeu o Inter por aproximadamente três anos. No período, chegou a fazer boas atuações dentro de campo, mas acabou sofrendo o mesmo caminho de outros que atuaram no clube no mesmo período. As críticas exageradas pela falta de títulos conquistados.

Natural de São Luís-MA, o volante está desde o começo do ano no Madureira, equipe em que disputou o Campeonato Carioca e ajudou a garantir a classificação para a Série D do Campeonato Brasileiro de 2026. Esta é a terceira passagem do atleta no clube.

Antes de chegar no Inter, em 2019, Lindoso havia se destacado no Botafogo, sendo titular do time que chegou às quartas de final da Libertadores e foi eliminado pelo Grêmio.

No Colorado, o volante de 36 anos disputou 138 jogos, marcou oito gols e deu cinco assistências. Neste período, não chegou a se firmar como titular, mas foi bastante utilizado, principalmente em função das lesões de Rodrigo Dourado, o titular da época.

Em três anos, fez parte do time vice-campeão brasileiro de 2020 e estava no elenco nas eliminações para Flamengo, Boca Juniors e Olimpia pelas Libertadores de 2019, 2020 e 2021, respectivamente.

Depois do Inter, foi emprestado ao Ceará e seguiu na equipe até 2024, quando se transferiu para o Operário-PR. Neste ano, chegou no Madureira.