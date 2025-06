Por onde anda Rodrigo Dourado, ex-volante do Inter

Rodrigo Dourado é titular do Atlético de San Luis, do México. Divulgação / X San Luis-MEX

Com 31 anos, recém completados em 17 de junho, o volante Rodrigo Dourado foi um dos nomes mais conhecidos do elenco do Inter durante a década de 2010. Sua longa trajetória no Colorado foi até 2022, quando o pelotense foi vendido para o Atlético de San Luis, do México, clube onde atua até hoje.

Aliás, o país da América do Norte continuará sendo a casa de Dourado por um bom tempo. Depois de um primeiro contrato de três anos com a equipe mexicana, que terminaria no próximo dia 30, o jogador renovou seu vínculo até 2027.

Dourado é considerado titular do Atlético de San Luis. Pela equipe, o volante tem 109 partidas e seis gols marcados. Quatro deles, inclusive, ocorreram neste ano. O clube se prepara para o início do torneio de Abertura da Liga Mexicana, que se inicia em julho.

Especulação de saída

Segundo a agência RTI Esporte, antes de iniciar o Mundial de Clubes o novo técnico do Monterrey, Domènec Torrent, indicou Dourado para o clube, porém não houve continuidade na negociação.

Histórico no Inter

Promessa do Celeiro de Ases, o volante foi promovido ao elenco principal em 2012. Porém, só ganhou status de titular em 2015, sob o comando de Diego Aguirre. Na época, fez parte do time que chegou às semifinais da Libertadores.

Leia Mais Quem é Henrique Menke, goleiro do Inter de 18 anos que está sendo negociado com clube italiano

No Inter, foi campeão gaúcho de 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016. Era titular do time no rebaixamento, em 2016, e na volta à Série A, em 2017. Também foi presença importante nas campanhas do vice-campeonato da Copa do Brasil, em 2019, e do vice do Brasileirão, em 2020.

Hat-trick

Dourado fez três gols contra o 9 de Octubre, em 2022. André Ávila / Agencia RBS

Durante sua carreira no Inter, Rodrigo Dourado marcou 20 gols em 307 partidas disputadas. Em maio de 2022, ele teve uma noite inusitada como goleador, balançando as redes três vezes na goleada por 5 a 1 do Inter sobre o 9 de Octubre, do Equador, pela Copa Sul-Americana.

Quer receber as notícias mais importantes do Colorado? Clique aqui e se inscreva na newsletter do Inter.