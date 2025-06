Por onde anda o volante Patrick, ex-Inter

Patrick defende o Athletico-PR na Série B. Marco Favero / Agencia RBS

Jogador do Inter em quatro temporadas, o meio-campista Patrick não conseguiu mais se firmar depois de sair do Colorado.

Peça importante do elenco durante as passagens de Odair Hellmann e de Eduardo Coudet no clube, o jogador atualmente defende o Athletico-PR na Série B do Brasileirão. Já foram 15 jogos e uma assistência.

Desde que saiu de Porto Alegre, no começo de 2022, Patrick atuou pelo São Paulo, naquele ano, e por mais três clubes.

Em 2023, ele foi um pedido de Coudet no Atlético-MG. Em Belo Horizonte, fez 48 jogos e apenas um gol. No Galo, ele reeditou a parceria com Edenilson (atualmente no Grêmio), seu ex-companheiro nos tempos de Inter.

Na temporada passada, Patrick trocou Minas Gerais por Santos. Ele fez parte da equipe do litoral paulista que voltou à Série A do Brasileirão. No entanto, pouco jogou — foram apenas 10 partidas.