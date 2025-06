Por onde anda Andrezinho, ex-meia do Inter campeão da Sul-Americana e da Libertadores

Coordenador técnico no Nova Iguaçu, Andrezinho teve passagem marcante pelo Inter. Alexandre Lops, Divulgação

Campeão da Sul-Americana de 2008 e da Libertadores de 2010 com a camisa do Inter, o ex-meia Andrezinho está aposentado dos gramados desde 2019.

Atualmente com 41 anos, ele segue ligado ao futebol como coordenador técnico do Nova Iguaçu, clube do Rio de Janeiro pelo qual encerrou a carreira.

Durante cinco temporadas no Beira-Rio, Andrezinho disputou 216 partidas, marcou 31 gols e conquistou o carinho da torcida colorada.

Ficou especialmente marcado por ser uma espécie de 12º jogador e pelos gols de falta, como o da classificação sobre o Flamengo na Copa do Brasil de 2009, quando acertou o ângulo em cobrança aos 43 minutos do segundo tempo, no Beira-Rio.

Multicampeão

A trajetória de Andrezinho no Inter começou em 2008, com títulos logo na primeira temporada: o Campeonato Gaúcho e a Copa Sul-Americana.

Em 2010, integrou o elenco campeão da Libertadores. Mesmo sem ser titular absoluto, participou de momentos decisivos e se consolidou como uma peça importante na rotação da equipe.

Foram nove títulos pelo Colorado: Sul-Americana (2008), Copa Suruga Bank (2009), Libertadores (2010), Recopa Sul-Americana (2011), Gaúchão (2008, 2009 e 2011) e Copa FGF (2009 e 2010).

Além dos títulos, o meia se destacou pelo estilo técnico, cobranças de falta e capacidade de decidir jogos vindo do banco de reserva.

Carreira no Brasil e no exterior

Além da passagem pelo Inter, Andrezinho atuou em outros clubes brasileiros. No Flamengo, que o revelou, em 2001, jogou mais de 100 partidas.

Viveu ainda boa fase no Botafogo, pelo qual venceu o Campeonato Carioca de 2013. Já no Vasco, participou da conquista do estadual de 2016.

No Exterior, jogou pelo Pohang Steelers, da Coreia do Sul, e pelo Tianjin Teda, da China. Encerrou a carreira em 2019, pelo Nova Iguaçu.

Nova fase fora de campo

Hoje, Andrezinho vive uma nova fase à frente do Nova Iguaçu, pelo qual atua, desde a sua aposentadoria, como coordenador técnico. O clube, que disputa a Série D do Brasileirão e a Copa Rio, investe em estrutura e revelação de talentos.

O ex-jogador ajudou na reconstrução do time, que conquistou a Série B1 do Campeonato Carioca em 2020 e garantiu acesso à elite no ano seguinte. De lá para cá, a equipe tem feito boas campanhas, como em 2025, quando ficou entre os oito melhores, à frente do Botafogo.

Em entrevista à ESPN, Andrezinho explicou sua ligação com o clube da Baixada Fluminense:

— Eu tenho uma relação com o Nova Iguaçu há mais de 20 anos. Fiz essa promessa, lá atrás, de encerrar a carreira no Nova Iguaçu. Infelizmente, tive uma contusão, não foi da forma que eu gostaria, mas Deus sabe das coisas. O presidente me deu essa oportunidade de ajudar fora de campo e todo dia para mim é como eu vivo, intensamente, no Nova Iguaçu. É o meu combustível de vida, vou com uma felicidade. — contou.

Desde então, é um dos responsáveis pela ponte entre jogadores, comissão técnica e diretoria, além de auxiliar no trabalho de base e estruturação do clube, que conta com estádio próprio e oito campos de treinamento.

