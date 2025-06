Por lesões, Inter planeja contratar pelo menos cinco reforços na janela; veja as posições

O lateral-direito Alan Benitez é o nome mais próximo de ser contratado. Divulgação / Cerro Porteño

O alto número de lesões intensifica a busca do Inter por reforços para o segundo semestre. Diante dos desfalques em todos os setores, o clube mira pelo menos cinco reforços na janela de transferências do meio do ano.

O nome mais próximo é o do lateral-direito paraguaio Alan Benitez, 31 anos, do Cerro Porteño, que tem uma negociação encaminhada com os colorados. Porém, a direção quer ainda um zagueiro, um volante, um ponta e um centroavante. E a lista ainda pode aumentar.

O zagueiro será buscado especialmente para o clube se prevenir a uma eventual saída de Vitão, que é alvo de clubes europeus. Já um primeiro volante deve ser contratado para substituir Fernando, que irá parar por quatro a seis meses em virtude de uma lesão grave no joelho direito.

No setor ofensivo, o Inter avalia que o modelo de jogo do técnico Roger Machado, aliado ao calendário apertado, requer mais peças para as pontas e para o ataque. Afinal, ao longo do primeiro semestre, o treinador sofreu com as ausências de Carbonero, Vitinho, Rafael Borré, Enner Valencia e Ricardo Mathias.

Por isso, pelo menos mais um ponta e um centroavante também serão buscados.