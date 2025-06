Os trunfos do Inter para uma recuperação imediata no Brasileirão 

Equipe de Roger Machado (foto) terá duas semanas de treinos. Ricardo Duarte / Inter,Divulgação

O Inter projeta uma recuperação imediata no Brasileirão após a parada para a disputa do Mundial de Clubes. E esse planejamento otimista está calçado na qualidade do grupo e em um time mais forte fisicamente e mentalmente. Foram 15 de férias e serão mais duas semanas de intertemporada antes da retomada do Brasileirão.

O período de descanso e o de treinos serão importantes para o técnico Roger Machado contar com um grupo mais reforçado. Gabriel Mercado, Carbonero e Victor Gabriel já treinam normalmente com bola. Rochet também deixará o departamento médico definitivamente. Bernabei vai acelerar sua recuperação e os dirigentes ainda trarão reforços para a sequência da temporada.

— Deixar muito claro para o nosso torcedor que a gente está confiante para esse segundo semestre, que a gente acredita no ambiente criado, nesse grupo de jogadores que a gente construiu, que temos a capacidade de fortalecer isso, acreditamos que essa recuperação nesses dias agora vai nos dar a capacidade de voltarmos mais fortes mentalmente, fisicamente e que a gente tenha a capacidade de fazer a recuperação no Brasileirão e chegando forte para esses dois jogos (Fluminense e Flamengo), esses enfrentamentos pelas Copas — disse o vice de futebol do Inter, José Olavo Bisol.