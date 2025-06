Organizada do Inter protesta após derrota para o Fluminense

Doze membros da Camisa 12 entoaram os cantos de protesto. Rafael Diverio / Agência RBS

Após mais uma derrota do Inter no Brasileirão, integrantes de uma organizada protestaram em frente ao portão por onde saem os jogadores no Beira-Rio. Neste domingo (1º), o Colorado perdeu em casa para o Fluminense, por 2 a 0.

Doze membros da Camisa 12 entoaram os cantos de protesto. Eles chamaram os atletas de mercenários e reclamaram da postura do time. Não houve confronto nem arremesso de objetos.

Com o resultado, o Inter chega a quatro jogos sem vencer no Brasileirão. Na tabela, estaciona nos 11 pontos em 11 jogos e ocupa a 14ª posição. Está um acima do Z-4.

Agora, ocorre a pausa da data Fifa. O Inter só volta a campo no próximo dia 12, contra Atlético-MG, fora de casa. Depois, o campeonato para novamente, desta vez para o Mundial de Clubes.

Colaborou: Leo Bender