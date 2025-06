"O time hoje ficou devendo", diz Vitão após derrota do Inter para o Fluminense no Beira-Rio

Após atuação desinteressada que resultou em derrota por 2 a 0 o Fluminense, o zagueiro Vitão disse que o Inter precisa melhorar no Brasileirão. Com o resultado deste domingo (1º), no Beira-Rio, o clube chega a cinco partidas sem vencer na competição e termina a rodada na 14ª posição — um ponto acima do Z4.