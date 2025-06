O que falta para o Inter anunciar compra de Victor Gabriel 

Zagueiro está emprestado ao Inter até dezembro. Renan Mattos / Agencia RBS

A resposta de um e-mail separa Victor Gabriel de ter um novo contrato estabelecido com o Inter. Os gaúchos já entraram em acordo com o Sport, mas o clube de Recife ainda não oficializou essa resposta ao Colorado para a conclusão do negócio.

Os gaúchos aguardam a resposta do Sport para formalizar um novo vínculo com o zagueiro de 20 anos. A proposta, e que já foi aceita pelo Sport, está na casa dos R$ 3 milhões por 50% dos direitos econômicos.

A resposta deste e-mail pode ocorrer a qualquer momento. Mesmo com o interesse de outros clubes, como o Cruzeiro, por exemplo, o Inter se mantém tranquilo por conta de já ter entrado em acordo com o Sport.

O atual vínculo de Victor Gabriel com o Inter é válido até dezembro de 2025. Mas após às boas atuações do jovem zagueiro, o Clube acelerou as conversas com o Sport para a aquisição em definitivo do zagueiro.