O que D'Alessandro e os dirigentes do Inter estão fazendo em Buenos Aires

Cavenaghi e D'Alessandro no TransferRoom. Transferoom / Divulgação

Os dirigentes do Inter marcaram presença no TransferRoom Summit, evento do mercado de transferências do futebol, que foi realizado na última semana, em Buenos Aires.

O grande destaque da presença colorada foi a participação de Andrés D'Alessandro, ídolo e atualmente dirigente do clube, em um painel de discussão.

D'Alessandro dividiu espaço com o também ex-jogador do Inter Fernando Cavenaghi (ídolo do River Plate e dono do Racing, do Uruguai) e Stefano Di Carlo, dirigente da equipe argentina.

No evento realizado no Estádio Más Monumental, o Inter também esteve representado pelo executivo André Mazzuco e pelo gerente de mercado Ricardo Sobrinho.

Visita ao Estudiantes

D'Alessandro e Ricardo Sobrinho com os dirigentes do Estudiantes. Instagram / Reprodução

Após o evento em Buenos Aires, os dirigentes do Inter foram até La Plata para visitar o Estudiantes no Estádio UNO.

Por lá, foram recebidos pelo diretor esportivo dos pincharatas, Agustín Alayes, e por Carina Magnabosco, a gaúcha que assumiu recentemente um papel na diretoria do clube argentino e gerou polêmica na imprensa.

Carina compartilhou a foto nas redes sociais com um agradecimento: "Obrigado pela visita, amigos".

O que é o TransferRoom?

O evento é reconhecido por ser um espaço para negócios esportivos, onde clubes e agentes de todo o mundo se reúnem para realizar reuniões.

Deste modo, a diretoria colorada pôde ter acesso a uma forma de comunicação mais rápida para realizar negociações para esta janela de transferências ou no futuro.