O provável time do Inter contra o Atlético-MG

O Inter visita o Atlético-MG nesta quinta-feira (12) pela 12ª rodada do Brasileirão . O técnico Roger Machado tem desfalques e retornos para o confronto em Belo Horizonte na Arena do Galo.

Borré e Valencia

Borré treinou entre os titulares na terça (10), já que teve a sua recuperação da lesão no abdômen acelerada , e pode ser novidade em Minas Gerais.

A provável escalação do Inter tem: nter : Anthoni; Aguirre, Vitão, Juninho e Ramon; Ronaldo, Thiago Maia, Bruno Henrique e Bruno Tabata; Wesley e Borré. Técnico : Roger Machado

