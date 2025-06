O melhor e o pior cenários para o Inter na 12º rodada do Brasileirão

Borré é esperança do Inter no Brasileirão.

De volta ao Brasileirão, o Inter enfrenta o Atletico-MG nesta quinta-feira (12) para tentar abrir distância da zona do rebaixamento.

Cenários possíveis

No entanto, uma derrota pode deixar o time de Roger Machado no Z-4 .

Com um empate, o Colorado também subiria de posição caso o Tricolor Paulista perca por 2 a 0.

Estes quatro resultados combinados deixarão o Inter em 17º, primeiro posto da zona do rebaixamento.

