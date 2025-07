No último dia de contrato, Inter tenta estender permanência de atacante que passou por cirurgia

Vitinho pertence ao Dinamo de Kiev. Mateus Bruxel / Agencia RBS

Em tese, esta segunda-feira é o último dia de contrato do meia-atacante Vitinho com o Inter. O empréstimo do jogador, que pertence ao Dínamo de Kiev, se encerra neste 30 de junho, e ainda não há certeza sobre uma possível extensão. O desejo colorado é de contar com o jogador até o fim do ano.

– Ainda dependemos do aval da Fifa para estender o contrato. Esperamos que isso possa ocorrer nos próximos dias. Mas não é um caso que nos cause preocupação, estamos tranquilos com relação à sua recuperação. Confiamos na permanência e na continuidade dele conosco – resumiu o vice de futebol do Inter, José Olavo Bisol, em entrevista a Zero Hora.

Vitinho está no Inter por conta do ajuste de contrato. Jogador do Dínamo de Kiev, ele foi repassado ao Bragantino usando a regra da Fifa que permite que jogadores de clubes em zona de guerra podem sair para outros lugares sem quebra de vínculo. Seu empréstimo aos paulistas se encerrava neste 30 de junho, mas no início do ano ele foi transferido ao Inter. Como a Ucrânia continua em conflito com a Rússia, a tendência é de que tenha uma extensão automática até a próxima janela.

Contudo, mesmo que a situação seja resolvida, ele não poderá jogar imediatamente. No jogo contra o Fluminense, sofreu uma fratura no cotovelo esquerdo e teve de passar por cirurgia. Está em fase de recuperação.

Vitinho deve ser desfalque nas primeiras partidas após a pausa do Brasileirão, contra Vitória e Ceará. Mas o Inter alimenta esperança de contar com o atacante no duelo da Copa do Brasil, com o Fluminense, previsto para a última semana de julho.

Por mais que não seja titular absoluto, Vitinho tem sido fundamental na temporada. Chegou sem tanta badalação, mas ocupou bem especialmente o lado direito quando foi acionado. Ele substituiu Wesley quando estava machucado e ganhou a vaga de Bruno Tabata e Gabriel Carvalho, ambos titulares no ano passado.

No Gauchão, foram dele os dois gols contra o Caxias na partida de ida das semifinais, que deram tranquilidade para decidir em casa. E, na decisão, na Arena, foi um dos melhores em campo na vitória do Inter por 2 a 0 sobre o Grêmio.

Na Libertadores, após voltar de lesão no ombro, foi decisivo ao fazer o gol de empate contra o Bahia na partida final da primeira fase, no Beira-Rio. Ele soma 25 jogos, 1280 minutos e seis gols em 2025.