"Não costumo me esconder das minhas responsabilidades", diz Anthoni ao admitir falha em derrota do Inter

Goleiro colorado (no chão) admitiu erro. Lucas Mercon / Fluminense,Divulgaçãpo

A derrota do Inter por 2 a 0 para o Fluminense neste domingo (1º) teve falha de Anthoni. E o próprio goleiro colorado reconheceu isso.

O erro foi no segundo gol do time carioca, aos 38 minutos da etapa final. De fora da área, Paulo Baya arriscou e Anthoni deixou a bola lhe escapar por entre os braços.

Apesar do vacilo e da pouca idade, o jovem goleiro de 23 anos não se escondeu e mostrou maturidade ao ser o único atleta colorado a falar à imprensa na zona mista do Beira-Rio após o revés do Inter. Questionado sobre essa atitude e também sobre a falha, respondeu:

— Eu não costumo me esconder das minhas responsabilidades. Entendo que não tenho culpa no resultado, mas tenho a minha responsabilidade no gol. São coisas que, dentro do que eu acredito, preciso melhorar. São coisas que não tem justificativa, não vou ficar aqui tentando dar volta. Eu errei, e é isso.

— Todo mundo está entendendo a sua responsabilidade, não tenho dúvida de que o grupo vai entregar o máximo possível para reverter essa situação — completou.

Z-4 preocupa?

Com o resultado, o Inter chega a cinco jogos sem vencer no Brasileirão. Na tabela, estaciona nos 11 pontos em 11 jogos e ocupa a 14ª posição. Está um acima do Z-4.

— Não vou aqui mentir, falar que não preocupa (o Z-4). É um ponto da zona, então tem que ter atenção. A gente já está ciente disso, entre todo o elenco, de que o Inter, do tamanho dele não pode estar numa situação dessas. Temos que fazer com que as coisas voltem a ser como eram, cada um entender sua responsabilidade, enxergar a motivação necessária para que a gente possa voltar a vencer no Campeonato Brasileiro — avaliou Anthoni.