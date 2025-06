Mesmo com interesse do Cruzeiro em Victor Gabriel, Inter prioriza negócio com a Europa

Diretoria colorada precisa efetuar a compra do defensor junto ao Sport. Renan Mattos / Agencia RBS

Victor Gabriel está na mira do Cruzeiro e o Inter sabe disso. Porém, tanto a diretoria colorada como o zagueiro priorizam uma transferência para a Europa.

Até o momento, nenhuma oferta de compra foi apresentada, mas admite-se que o interesse mineiro foi oficializado por meio de conversas entre os dirigentes dos dois clubes.

No Beira-Rio, a ideia é não reforçar um adversário interno do futebol brasileiro. Ou seja, a não ser que fique diante de uma proposta irrecusável, com valores considerados muito altos, o Inter aguardará pela abertura da janela de transferências europeia.

Antes de revendê-lo, porém, o Colorado precisa assegurar a compra do atleta de 21 anos junto ao Sport, já que ele está emprestado até dezembro. Conforme estipulado em contrato, o Inter tem até o fim do ano para exercer a prioridade de compra de 50% dos direitos econômicos, por R$ 3 milhões.

Lateral-esquerdo de origem, Victor Gabriel chegou a Porto Alegre ainda no ano passado para defender o time sub-20. Transformado em zagueiro, subiu para os profissionais e, nesta temporada, disputou 20 jogos e marcou três gols.

Atualmente, o jovem se recupera de uma ruptura parcial dos ligamentos do tornozelo direito, sofrida diante do Maracanã, pela Copa do Brasil, no fim de maio.