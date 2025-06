Maratona em casa e primeiros 90 minutos da Copa do Brasil: o calendário do Inter em julho

Inter terá sequência em casa no mês de julho. Jefferson Botega / Agencia RBS

O Inter vai ter uma maratona de jogos em casa após a parada do Mundial de Clubes, para tentar uma reabilitação, especialmente no Campeonato Brasileiro. Quatro dos cinco jogos do mês de julho vão acontecer no Beira-Rio.

O mais importante é, também, o último. No dia 30 de julho, no Beira-Rio, o Inter começa a decidir uma vaga nas quartas da Copa do Brasil diante do Fluminense. O jogo de volta será em agosto.

Dos quatro jogos do Inter no mês pelo Brasileirão, três deles serão em casa. O único compromisso longe do Beira-Rio é contra o Santos, no dia 23. Assim, o time de Roger Machado terá uma boa oportunidade de deixar a zona do rebaixamento — ocupa a 17ª posição na tabela da competição.

O Inter também tem um compromisso adiado. Por conta do compromisso do Bahia (adversário na 14ª rodada do Brasileirão) pelos playoffs da Sul-Americana, diante do América de Cali, o jogo contra o Inter não tem data definida.

Os jogos do Inter no mês de julho

12/7, às 16h30min — Vitória — Brasileirão (C)

20/7, às 11h — Ceará — Brasileirão (C)

23/7, às 21h30min — Santos — Brasileirão (F)

27/7, às 18h30min — Vasco — Brasileirão (C)

30/7, às 21h30min — Fluminense — Copa do Brasil (C)

Adiado (sem data)

Bahia x Inter — 14ª rodada do Brasileirão