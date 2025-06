Liverpool divulga documentário de Alisson com fotos do goleiro com a camisa do Inter

Documentário sobre a vida do ex-goleiro do Inter estreia nesta sexta-feira. @liverpoolfc / Reprodução

O Liverpool segue divulgando o documentário do goleiro Alisson em suas redes sociais. Nesta quinta-feira (19), o clube postou uma série de fotos da infância e adolescência do jogador, incluindo imagens dele com a camisa do Inter.

O "carrossel" postado pelo perfil oficial do clube inglês conta com duas fotos do atleta com a camisa do Inter: uma ainda criança, e outra já nos tempos de profissional do Inter. Também há imagens na companhia do irmão, o também goleiro Muriel, e da família.

Leia Mais Com participação de ídolos do Inter, Alisson terá sua história contada em documentário produzido pelo Liverpool

Veja abaixo:

Documentário em três episódios conta com ídolos do Inter

O documentário sobre a história de Alisson estreia nesta sexta-feira (20). A série apresenta depoimentos de ídolos do Inter.