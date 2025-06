Juventude responde contato do Inter por Caíque; veja valores

O primeiro nome escolhido pelo Inter para substituir Fernando, lesionado, é o de Caíque . O meio-campista, de 29 anos, em final de vínculo com o Juventude, negocia também com o Grêmio .

O Juventude respondeu ao contato realizado pelo Colorado com uma proposta semelhante a realizada ao rival. O clube avalia se prepara uma oferta ou aguarda julho para assinar um pré-contrato com o atleta.

De acordo com informações obtidas pela reportagem de Zero Hora em Belo Horizonte, a pedida da direção da equipe da Serra aceitaria a negociação a partir do pagamento de R$ 7 milhões e a cessão de dois jogadores com salários pagos até o final do ano.