Jovem zagueiro deve deixar o Inter em breve

Kaique Rocha atuou apenas em partida contra o Brasil de Pelotas, no Gaúchão. Ricardo Duarte / Inter/ Divulgação

A segunda passagem de Kaique Rocha pelo estádio Beira-Rio está próxima de ser encerrada. O zagueiro, que disputou apenas um jogo no retorno ao Colorado, procura um novo clube para dar sequência na carreira.

Contratado após dois anos no Athletico-PR, onde teve bons e maus momentos, o defensor fechou um contrato de dois anos com o Colorado e chegou com status de alternativa para o grupo. Porém, mesmo com alguns desfalques, ele não teve muitas chances.

O único jogo de utilização foi contra o Brasil de Pelotas, em fevereiro, pelo Gauchão, por 14 minutos. Desde então, a rotina foi de treinamentos, partidas no banco e outros confrontos fora dos relacionados. Ele foi preterido para Victor Gabriel, Clayton Sampaio e Rogel. O uruguaio deverá ser devolvido ao Herta Berlim-ALE.

Aos 24 anos, Kaique Rocha pretende atuar com regularidade. Desta forma, o estafe do zagueiro prospecta movimentação no mercado com a abertura da janela de transferências do exterior e até mesmo no cenário nacional. A tendência é que a liberação aconteça em definitivo: com compensação financeira ou manutenção dos direitos econômicos.

Em paralelo, o Colorado projeta trazer mais um zagueiro. Vitão e Victor Gabriel são assediados pelo futebol europeu. Gabriel Mercado deverá ser relacionado a partir de julho, após recuperação de lesão ligamentar no joelho.