Inter vai para folga próximo do Z-4 no Brasileirão e de olho no sorteio das Copas

Inter foi abatido pelo Fluminense. Renan Mattos / Agencia RBS

A folga até quinta-feira servirá para os jogadores do Inter que eventualmente estiverem cansados da maratona de 19 jogos em meios e finais de semana recuperarem energia. Mas será um período de preocupação. O time de Roger Machado ficará até 12 de junho a um ponto da zona de rebaixamento. E para piorar, pode ir para a pausa do Mundial de Clubes dentro do Z-4. Enquanto isso, assiste aos sorteios das oitavas de final das copas, do Brasil e Libertadores. Na competição continental, o adversário será o Flamengo.

A situação do Brasileirão preocupa. O próprio treinador admitiu que o mau posicionamento pode se refletir nos mata-matas.

— É preciso que reaja no Brasileirão. Me preocupa levar o mau momento do Brasileirão nas Copas — reconheceu o treinador, que completou, sobre a campanha de 15º colocado após 11 rodadas, com apenas 11 pontos:

— É pouco para o Inter. Temos de oferecer mais. Mesmo que seja longo, mesmo que tenha rodadas pela frente, não pode acontecer isso.

Segundo Roger, o time não está "escolhendo jogo":

— Não quero acreditar que escolhemos jogo, não vejo os atletas fazendo isso, ainda mais em uma situação tão ruim na tabela. Não acho que tenha acontecido, começamos com uma baixa energia. Vi nosso time desconcentrado no primeiro tempo.

Por falar em escolha, a segunda-feira (2) será de olhos em dois lugares. Em Luque, na sede da Conmebol, foi sorteado o adversário das oitavas de final da Libertadores: o Flamengo. Três horas e meia depois, serão definidos os duelos das oitavas da Copa do Brasil, na sede da CBF.

Os olhos nas copas, porém, não poderão abandonar totalmente o Brasileirão. Até porque serão seis jogos por essa competição antes dos primeiros mata-matas. E a situação está bastante desconfortável.