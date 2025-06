Inter terá reforço de seleção para jogo contra o Atlético-MG

Valencia comemorou a classificação do Equador para a Copa do Mundo

O Inter terá mais um reforço importante para o jogo da 12ª rodada do Brasileirão. Enner Valencia , recuperado de lesão, se juntará à delegação em Belo Horizonte para enfrentar o Atlético-MG às 21h30min desta quinta-feira (12), na Arena MRV. Ele entrou em campo pela seleção equatoriana na terça-feira (10), contra o Peru.

A convocação de Valencia para a seleção foi cercada de polêmica . O atacante estava lesionado e, mesmo assim, foi chamado por Sebastián Beccacece. Na época, o Inter informou que ele não reunia "condições clínicas e físicas para atuar, estando ainda em processo de recuperação" e que a "participação em jogos neste momento representa risco de agravamento do quadro ".

Acordo e acompanhamento

Houve um acordo entre Inter e Federação Equatoriana para fazer um acompanhamento diário da evolução do quadro. Valencia ficou de fora da partida contra o Brasil mas participou do duelo com o Peru.