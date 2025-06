Inter tem nove jogadores com vínculo encerrando no final do ano

Bruno Henrique (E) tem vínculo até dezembro de 2025. Ricardo Duarte / Inter/Divulgação

No atual elenco colorado, nove jogadores possuem contrato com o Inter somente até o próximo dia 31 de dezembro. Em tese, na metade de 2025, alguns desses jogadores já poderiam assinar um pré-contrato com outro clube e deixar o Beira-Rio sem a obrigação de um pagamento aos gaúchos.

Essa situação se aplica aos jogadores que ficam livres no mercado, ou seja, não possuem vínculo com outro clube após a passagem pelo Inter. São os casos de Gabriel Mercado, Fernando, Bruno Henrique, Óscar Romero, Lucca e Lucca Drummond. Esses jogadores podem assinar um pré-contrato com outro clube na metade do ano.

Victor Gabriel, Diego Rosa e Carbonero também estão na lista de atletas com contrato com o Inter terminando em 31 de dezembro, mas não ficariam livres no mercado.

O zagueiro, que pode ser negociado na próxima janela de transferências, é do Sport. Caso não seja vendido, o Inter negocia com o clube a permanência do atleta em definitivo no Beira-Rio.

O meio-campo Diego Rosa também desembarcou por empréstimo no Inter. O contrato encerra-se no final do ano, mas o vínculo definitivo do atleta pertence ao grupo City até dezembro de 2027.

O mesmo se aplica ao atacante Carbonero. O colombiano atua por empréstimo junto ao Racing-ARG. Caso não seja comprado pelo Inter, o jogador vai retornar ao clube argentino.

Jogadores com contrato até 31 de dezembro

Mercado - livre

Fernando - livre

Bruno Henrique - livre

Romero - livre

Lucca - livre

Lucca Drummond - livre

Victor Gabriel - Inter negocia compra junto ao Sport

Carbonero - pertence ao Racing-ARG

Diego Rosa - pertence ao grupo City