Inter será reforçado por dois atletas utilizados por Roger no Gre-Nal pelo Brasileirão sub-20

Yago Noal participa de treinos no principal. Ricardo Duarte / Inter/Divulgação

Dois atletas que já foram utilizados pelo técnico Roger Machado, no grupo principal do Inter, reforçam a equipe colorada no Brasileirão sub-20 nesta quarta-feira (25).

Às 15h, o time treinado pelo ex-goleiro Renan precisa da vitória sobre o Grêmio para sair do Z-4 da competição. Considerados em transição, Yago Noal e Luis Otávio são os reforços convocados para o Gre-Nal sub-20.

Os dois já participaram de jogos pelo elenco principal no Brasileirão. Yago Noal foi colocado em campo na última partida, contra o Atlético-MG, em Minas. Essa foi a única participação do meia. Já o volante acumula cinco participações na primeira divisão pelo grupo principal.

No time sub-20, os dois jogadores vêm sendo utilizados com regularidade pelo técnico Renan. Por serem jogadores em transição, com idade de sub-20, ficam à disposição dos dois elencos. Até por isso, eles não foram liberados para o período de férias concedido aos jogadores do grupo principal.

O Gre-Nal sub-20 está marcado para às 15h desta quarta-feira (25), no CT Hélio Dourado, em Eldorado do Sul. O time colorado é apenas o 18º colocado na tabela de classificação.

