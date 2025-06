Inter relaciona cinco centroavantes para encarar o Atlético-MG

Alguns torcedores recepcionaram o elenco em Belo Horizonte. Mylena Acosta / Agência RBS

A chegada do Inter em Belo Horizonte para enfrentar o Atlético-MG nesta quinta-feira (12) ocorreu com a delegação quase completa. São cinco centroavantes relacionados e duas novidades na laterais.

Dos 24 relacionados, um estava em Belo Horizonte e outro é aguardado para a próxima horas. Gustavo Prado encontrava-se no hotel desde cedo, enquanto Enner Valencia finaliza o deslocamento até a capital de Minas Gerais.

A viagem da delegação colorada foi finalizado pelas 18h30min desta quarta-feira (11) com alguns torcedores na espera do saguão do hotel Ouro Minas. Representando a direção estão os vices de futebol José Olavo Bisol e eleito Ivandro Morbach. O executivo André Mazzuco também está presente.

Gustavo Prado havia chegado pelas 17h após representar a seleção brasileira sub-20 no Egito. Enner Valencia chega pela meia-noite de quinta-feira após atuar pelo Equador nas Eliminatórias.

Os demais 22 jogadores treinaram pela manhã no CT Parque Gigante e fizeram o deslocamento desde Porto Alegre. Além de Valencia, outros quatro atacantes estão no plantel. Borré, recuperado de lesão, Ricardo Mathias, Lucca e Rayykkonen.

Novidades nas laterais

Duas novidades na relação envolvem as laterais. Fora dos planos, Nathan foi liberado da partida. O clube definiu o paraguaio Alan Benitez como o substituto. Sem Bernabei, lesionado, Pablo, do time sub-20, ficará no banco.

Outros desfalques são Victor Gabriel, Rochet e Fernando, todos no DM, enquanto Alan Patrick está suspenso. A provável formação tem: Anthoni; Aguirre, Vitão, Juninho e Ramon; Ronaldo, Thiago Maia, Bruno Henrique e Bruno Tabata; Wesley e Borré.

Confira a lista de relacionados

Goleiros: Anthoni e Ivan;

Anthoni e Ivan; Laterais: Aguirre, Pablo e Ramon;

Aguirre, Pablo e Ramon; Zagueiros: Vitão, Juninho, Rogel e Clayton Sampaio;

Vitão, Juninho, Rogel e Clayton Sampaio; Volantes: Bruno Henrique, Thiago Maia, Ronaldo, Diego Rosa e Luis Otávio;

Bruno Henrique, Thiago Maia, Ronaldo, Diego Rosa e Luis Otávio; Meias: Bruno Tabata, Gustavo Prado, Yago Noal e Romero;

Bruno Tabata, Gustavo Prado, Yago Noal e Romero; Atacantes: Borré, Valencia, Ricardo Mathias, Wesley, Rayykkonen e Lucca.