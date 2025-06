Inter recebe o Fluminense para iniciar reação no Brasileirão

Treinador colorado deve fazer poucas mudanças na equipe. Ricardo Duarte / Inter/Divulgação

Roger Machado, em sua última frase na entrevista coletiva após a vitória sobre o Bahia, na quarta-feira (28), que garantiu o primeiro lugar no grupo da Libertadores, disse:

— Gostaria de estar melhor no Brasileiro, mas isso vamos buscar a partir de agora.

Pois a partir deste mês até o final de julho, serão sete jogos apenas de Brasileirão, 21 pontos em disputa para deixar a parte de baixo e voltar à metade superior da tabela. O primeiro adversário é o Fluminense, às 20h30min deste domingo (1º), no Beira-Rio. A partida é válida pela 11ª rodada.

Roger deve repetir boa parte do time que venceu o Bahia. Apenas duas mudanças estão previstas. Uma é de ordem médica. Bernabei saiu do jogo lesionado e dá lugar a Ramon. O argentino só deve voltar após a parada para o Mundial de Clubes.

A outra substituição é tática. Vitinho pode aparecer na direita, devolvendo Wesley para a esquerda. Nesse cenário, Gustavo Prado volta para o banco.

O adversário

No Flu, o ambiente é leve após a classificação direta para as oitavas da Copa Sul-Americana. O time também avançou na Copa do Brasil. E abre a rodada na quinta posição do Brasileirão. Renato Portaluppi não segurou o autoelogio:

— O presidente me pediu três coisas até o Mundial de Clubes, classificação na Copa do Brasil, na Sul-Americana e estar na parte de cima do Brasileiro. Desculpa, as três coisas aconteceram.

