Inter prepara logística especial para ter Gustavo Prado e Valencia contra o Atlético-MG

Para reduzir o número de desfalques na delegação que encara nesta quinta-feira (12), na Arena do Galo, o Atlético-MG , o Inter preparou uma logística especial para contar com Valencia e Gustavo Prado .

Os dois serviram as seleções de seus países nos últimos dias e se apresentam diretamente no hotel em Belo Horizonte. A reportagem de Zero Hora flagrou a chegada de Gustavo Prado no saguão do hotel Ouro Minas, na região central da capital mineira, pelas 17h desta quarta-feira (11).