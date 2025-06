Inter prepara a saída de cinco jogadores do elenco; veja os nomes

Rogel não terá o contrato renovado com o Inter.

O Inter projeta a saída de cinco jogadores do elenco principal nos próximos meses. Além da necessidade de reforçar o elenco e de fazer uma venda, o clube tem como objetivo abrir espaço para jovens da base.

Dois atletas se despedem automaticamente por conta do final dos vínculos de empréstimo . O zagueiro Rogel voltará para o Herta Berlin da Alemanha, e o lateral-direito Nathan retornará para o Santos. Ambos perderam espaço para outros atletas, e o Inter descartou a compra dos atletas.

Uma terceira saída já está definida: Gabriel Carvalho , meia-atacante, negociado com o Al Quadisiya da Arábia Saudita no final de 2024.

O jovem, que tem sido pouco aproveitado pelo técnico Roger Machado , deixará o clube em 17 de agosto. A legislação brasileira permite a saída para trabalhar no Exterior apenas quando é atingida a maioridade.

Fim da segunda passagem

Kaique Rocha teve poucas oportunidades no retorno ao Inter.

Outra saída que é trabalhada pela direção colorada é a do zagueiro Kaique Rocha. O zagueiro atuou apenas uma vez pelo Inter na temporada, e o estafe procura um novo destino para o defensor.

Negociação

A quinta saída deverá acontecer para aliviar o caixa. Com a necessidade de vendas para fechar as contas, a direção considera realizar apenas uma grande negociação na metade do ano.