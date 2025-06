Inter planeja esvaziar o departamento médico durante o Mundial de Clubes

O argentino pode retornar em 45 dias — metade do tempo projetado inicialmente. Ricardo Duarte / Inter/Divulgação

Uma das apostas do Inter para o segundo semestre é na recuperação do elenco durante a pausa no calendário para a disputa do Mundial de Clubes.

Já na retomada do Brasileirão, o Colorado deverá ter as voltas de titulares do Departamento Médico. Já nesta noite, contra o Atlético-MG, em Belo Horizonte, jogadores foram liberados para o técnico Roger Machado.

Valencia

Diante do Galo, na Arena MRV, peças ofensivas como Borré, Valencia e Ricardo Mathias se recuperaram de problemas musculares. O trio está à disposição da comissão técnica. O colombiano deverá ser o titular, enquanto os demais ficam no banco como opções.

Enner Valencia está recuperado de lesão muscular e ficará no banco de reservas. Ricardo Becker / Agência RBS

Após o período de férias, a partir desta sexta-feira (13) até 28 de junho, todos os jogadores serão reavaliados. Entretanto, uma volta sem limitações será autorizada: Gabriel Mercado pronto depois de nove meses de tratamento de lesão ligamentar. Ele já treina normalmente, mas o aval para atuar será concedido em julho.

Leia Mais Saiba quando Rochet volta a jogar pelo Inter

Victor Gabriel e Bernabei

Avançaram nos últimos dias para a transição do DM para a preparação física os defensores Victor Gabriel e Bernabei. O zagueiro trata os ligamentos do tornozelo e o lateral-esquerdo uma lesão muscular. Já há otimismo que ambos consigam voltar contra o Vitória, na retomada do Brasileirão. O argentino pode retornar em 45 dias — metade do tempo projetado inicialmente para o grave problema que teve.

O último retorno, também aguardado contra os baianos, é o de Rochet. O uruguaio, que teve fratura na mão esquerda no final de março, deverá treinar com os companheiros já em julho para poder ser escalado no segundo semestre. Ele tem apenas um jogo na temporada com a camisa do Inter.

Trio em tratamento

O trio que seguirá tratamento nas dependências do clube em Porto Alegre de graves problemas é composto por: Fernando, Bruno Gomes e Lucca Drummond. Os dois últimos, operaram os ligamentos cruzados, e devem ser liberados a partir de outubro. O volante não passou por cirurgia, mas também deve retornar no último trimestre apenas.