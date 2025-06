Inter perde para o Fluminense no Beira-Rio e fecha rodada um ponto acima do Z-4

O Inter do Brasileirão não é nem perto o Inter da Libertadores. Em mais uma atuação preguiçosa e desinteressada, o time de Roger Machado perdeu por 2 a 0 para o Fluminense, diante de 15 mil torcedores que encararam 9ºC de temperatura neste domingo (1º) à noite, no Beira-Rio.

Com o resultado, a equipe gaúcha estaciona nos 11 pontos em 11 jogos e ocupa a 14ª posição na tabela. Está um acima do Z-4.





Do time que iniciara a partida contra o Bahia no meio da semana, Roger só mexeu em dois nomes. O lesionado Bernabei deu lugar a Ramon na lateral esquerda e Vitinho recuperou sua vaga na ponta direita, passando Wesley para a esquerda. Gustavo Prado voltou para o banco.

A partida começou fria como a noite. Trocando passes lentamente, os dois times se adaptavam ao jogo. E nada de muito interessante foi produzido até os 12 minutos.

Foi nesse momento que o Fluminense fez uma jogada elementar, no meio da defesa do Inter. Samuel Xavier encontrou Serna às costas de Aguirre. O atacante ganhou na corrida e só deslocou Anthoni. Mais uma vez, o time gaúcho saía atrás no placar.

Aos 15, Fernando sentiu uma lesão em uma dividida com um jogador do Fluminense. Entre voltar, tentar jogar, sair e retornar, cinco minutos se passaram. Ele saiu para a entrada de Thiago Maia.

Passaram-se 24 minutos até que o Inter, enfim, concluísse. Wesley fez tudo sozinho pela esquerda, trouxe para a perna direita e bateu, para fora.

Só com quase meia hora de jogo o Inter realmente levou perigo. Alan Patrick tentou primeiro, a bola ficou com Ramon, que cruzou. Vitinho ajeitou para o meio e Bruno Henrique tentou de bicicleta, mas foi deslocado. No rebote, Alan Patrick recebeu na área, girou e bateu, mas nas mãos de Fábio.

E mais nada. Um primeiro tempo arrastado e preguiçoso do Inter terminou sob vaias no Beira-Rio.

Segundo tempo

Roger teve de mexer no time no vestiário. Borré sentiu dores no quadril e saiu da partida. Gustavo Prado foi o escolhido para substituí-lo. Com isso, Wesley acabou centralizado.

Na saída do segundo tempo, mais um problema médico. Vitinho trombou com Martinelli e levou a pior em seu braço operado. Saiu aos seis minutos, Bruno Tabata entrou em seu lugar.

Em nada havia mudado a postura do Inter. Tanto que foi o Fluminense quem levou perigo. Aos 10, Arias cruzou, Juninho cortou parcialmente e Nonato pegou a sobra. Seu chute forte, cruzado, foi defendido por Anthoni.

Só aos 13 o Inter chegou perto de empatar. Um chutão de Anthoni teve sequência com Tabata e Wesley. O atacante arriscou da entrada da área e a bola passou raspando a trave. Aos 15, outra oportunidade. Alan Patrick cobrou falta para a área, Wesley ganhou por cima e cabeceou. Fábio voou para salvar.

Aos 23, Roger fez sua última troca. Ele tirou Bruno Henrique para colocar Lucca, em uma tentativa de deixar o time mais ofensivo.

Mais aceso, o Inter quase empatou aos 27. Aguirre ganhou na linha de fundo e cruzou. A bola bateu no zagueiro e saiu ao lado da trave. Juninho, aos 29, também levou perigo ao cabecear para fora um cruzamento de Aguirre. Aos 31, Alan Patrick cobrou escanteio no primeiro pau, Juninho desviou e a bola não entrou por detalhe. Aos 34, Tabata bateu da entrada da área, Fábio defendeu com firmeza.

A reação teve um fim aos 38. Paulo Baya, que recém havia entrado, teve espaço e progrediu. Ele arriscou quase despretensiosamente. E Anthoni falhou feio, com a bola lhe escapando por entre os braços: 2 a 0, placar final.

Agora, o calendário dá uma pausa para a data Fifa. Retorna em 12 de junho, contra o Atlético-MG, fora de casa. Nesta segunda (2), as atenções se voltam aos sorteios das oitavas de final da Libertadores e da Copa do Brasil.

Confira a entrevista de Roger Machado:

Brasileirão — 11ª rodada — 1º/6/2025

Inter (0)

Anthoni; Aguirre, Vitão, Juninho e Ramon; Fernando (Thiago Maia, 20'/1ºT) e Bruno Henrique (Lucca, 23'/2ºT); Vitinho (Bruno Tabata, 6'/2ºT), Alan Patrick e Wesley; Borré (Gustavo Prado, int.). Técnico: Roger Machado.

Fluminense (2)

Fábio; Samuel Xavier (Guga, 31'/2ºT), Thiago Silva, Freytes e Renê; Thiago Santos (Lima, 27'/2ºT) e Martinelli (Ignacio, 42'/2ºT); Arias, Nonato e Serna (Paulo Baya 31'/2ºT); Everaldo (Ganso, 42'/2ºT). Técnico: Renato Portaluppi.

Gol: Serna, aos 12 minutos do 1º tempo; Paulo Baya, aos 38 minutos do 2º tempo

Cartão amarelo: Alan Patrick

Local: Beira-Rio

Público: 13.502 (12.400 pagantes)

Renda: R$ 267.198

Arbitragem: Lucas Paulo Torezin (PR), auxiliado por Nailton Junior de Sousa Oliveira (Fifa-CE) e Andrey Luiz de Freitas (PR). VAR: Diego Pombo Lopez (Fifa-BA)

Próximo jogo

Brasileirão — 12ª rodada

12/6/2025 — 21h30min

Arena do Galo — Belo Horizonte