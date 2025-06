Inter perde para o Cruzeiro e entra na zona de rebaixamento do Brasileirão sub-20

A equipe do Inter teve boas chances no primeiro tempo, mas não conseguiu parar o Cruzeiro. Rayan abriu o placar de cabeça aos 18 minutos.

A volta do segundo tempo foi de pressão do ataque colorado . Crysthyan, Luiz Felipe e Jhonatan Almeida tiveram boas chegadas na área nos primeiros minutos, mas foram parados pela defesa mineira.

A falta de efetividade do Inter foi cobrada logo em seguida. O Cruzeiro ampliou aos 15 da segunda etapa com um chute forte de Alessandro pela esquerda.

O próximo compromisso do Inter sub-20 é no domingo (22), às 10h, em Tramandaí, para a partida de ida da semifinal do Gauchão, contra o Real SC. Pelo Brasileirão, a quarta-feira (25) terá clássico Gre-Nal, às 15h, no CT Hélio Dourado.