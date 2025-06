Inter perde para o Atlético-MG e entra no Z-4 do Brasileirão

Serão longos 30 dias para o Inter. Até pelo menos 12 de julho, o time de Roger Machado estará convivendo com a sombra da zona de rebaixamento.

A combinação de resultados da 12ª rodada, incluindo a derrota para o Atlético-MG, fora de casa, por 2 a 0 (gols de Vitão, contra, e Junior Santos), deixa os colorados com os mesmos 11 pontos de Santos e Vitória, mas atrás nos critérios, o que faz ficar na 17ª posição, a primeira do Z-4, durante a pausa do Brasileirão para o Mundial de Clubes.

O Inter teve a primeira chance clara do jogo, e logo aos dois minutos. Bruno Tabata cobrou falta para a área, Borré ganhou por cima e cabeceou. A bola passou ao lado da trave, deixando Everson sem reação.

Aos nove, uma chance claríssima. Começou com Thiago Maia, que passou a Bruno Henrique. Ramon se apresentou na esquerda e lançou Wesley. O cruzamento da esquerda encontrou Bruno Tabata na direita. O camisa 17 ajeitou e carimbou a trave. A falta de sorte foi que o rebote pegou em Igor Rabello e não entrou.

Levou 20 minutos para o Atlético-MG levar perigo. E que perigo! Rony teve espaço na esquerda, na intermediária, e, ao seu estilo, arriscou. A bola explodiu no travessão, e Scarpa não conseguiu aproveitar o rebote.

Aos 23, o Inter quase deu um presente para o Atlético-MG. Ronaldo errou um passe fácil, na entrada da área. A bola chegou a Scarpa, dentro da área. Ele driblou Anthoni, o que acabou fazendo perder um pouco de tempo. Ainda assim, conseguiu chutar, e Vitão salvou milagrosamente em cima da linha, de cabeça.

O crescimento do Atlético-MG era evidente. E aos 29, se transformou em gol. Rubens teve liberdade para cruzar da esquerda. Vitão e Rony pularam juntos, a bola bateu no zagueiro colorado e desviou contra a própria meta: 1 a 0.

Coube ao Inter apenas se proteger e evitar o segundo do Galo. Assim, foi para o intervalo com derrota.

Segundo tempo

Roger mexeu no time no intervalo. Ele tirou Bruno Henrique para colocar o jovem Yago Noal, 18 anos. Aos quatro minutos, mais uma troca: Ramon passou mal e foi substituído. Diego Rosa entrou em seu lugar. Com isso, Aguirre foi para a lateral esquerda.

Novamente o começo foi colorado. Aos quatro, Tabata acionou Borré, o colombiano invadiu a área e chutou forte, Everson fez grande defesa. Logo depois, a dupla agiu de novo. Tabata cruzou de pé direito, Borré cabeceou e a bola bateu na trave antes de sair.

O Atlético-MG chegou aos 11. Rubens avançou pela esquerda, cortou para dentro e chutou de pé direito, Anthoni defendeu. Aos 20, outra chance. Hulk foi lançado às costas da defesa, entrou na área e foi travado por Juninho na hora da conclusão.

O técnico do Inter fez duas mudanças no ataque aos 23. Ele tirou Borré e Bruno Tabata para colocar Valencia e Ricardo Mathias.

A última troca ocorreu aos 32. Thiago Maia saiu, entrou Gustavo Prado. Dois minutos depois, mais uma chance colorada: Yago Noal cobrou falta para a área, Juninho ganhou da zaga e cabeceou, Everson fez uma grande defesa.

Nos acréscimos, Junior Santos foi lançado, ganhou de Juninho na velocidade e atirou no meio das pernas de Anthoni: 2 a 0. O Inter ficará no Z-4 por toda a pausa do Brasileirão.

Confira a entrevista coletiva do Roger Machado

Brasileirão — 12ª rodada — 12/6/2025

Atlético-MG (2)

Everson; Natanael, Igor Rabello, Alonso e Rubens (Vitor Hugo, 32'/2ºT); Alan Franco, Gabriel Menino e Scarpa (Saravia, 48'/2ºT); Dudu (Igor Gomes, 32'/2ºT), Rony (Caio Paulista, 43'/2ºT) e Hulk (Junior Santos, 43'/2ºT). Técnico: Cuca

Inter (0)

Anthoni; Aguirre, Vitão, Juninho e Ramon (Diego Rosa, 4'/2ºT); Ronaldo, Bruno Henrique (Yago Noal, int.), Thiago Maia, Bruno Tabata (Ricardo Mathias, 23'/2ºT) e Wesley; Borré (Valencia, 23'/2ºT). Técnico: Roger Machado

GOL: Vitão (contra), aos 29 minutos do 1º tempo; Junior Santos, aos 49 minutos do 2º tempo

CARTÕES AMARELOS: Natanael, Rony, Scarpa, Everson; Bruno Tabata, Aguirre, Ronaldo

LOCAL: Arena do Galo, Belo Horizonte

PÚBLICO: 24.781

RENDA: R$1.126.472,86

ARBITRAGEM: Flavio Rodrigues de Souza (Fifa), auxiliado por Alex Ang Ribeiro e Luiz Alberto Andrini Nogueira. VAR: Ilbert Estevam da Silva (todos de SP).

Próximo jogo

Brasileirão — 13ª rodada

Data e horário a definir

Beira-Rio

Inter x Vitória