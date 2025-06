Inter perde mais um volante para a retomada do Brasileirão 

Ronaldo recebeu o terceiro amarelo e não enfrentará o Vitória na retomada da competição. Pedro Souza / Atlético-MG, Divulgação

O técnico Roger Machado não poderá contar com Ronaldo para a retomada do Brasileirão. O volante recebeu o terceiro cartão amarelo na derrota de 2 a 0 para o Atlético-MG e cumprirá suspensão contra o Vitória no primeiro jogo após a parada para o Mundial de Clubes.

Se o Inter não contratar um novo volante na janela de transferências, as únicas opções para o setor seriam Thiago Maia na função de primeiro volante ou a entrada do jovem Luis Otávio. Com lesão no joelho, Fernando só deve retornar em dezembro.

Os dirigentes colorados buscam uma contratação para o setor. O volante Caíque, do Juventude, foi um nome tentado nos últimos dias, mas a negociação não evoluiu por conta dos valores pedidos pela equipe da Serra.

A equipe da Serra estaria disposta a liberar o jogador mediante um pagamento de R$ 7 milhões mais o empréstimo de atletas.

Volta do Brasileirão

A partida contra o Vitória ainda não tem data confirmada. O jogo pode ocorrer nos dias 12, 13 ou 14 de julho. O confronto contra os baianos será o primeiro compromisso oficial do Inter após a pausa para o Mundial de Clubes.