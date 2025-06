Inter observa avanço na negociação entre espanhóis para lucrar novamente com Johnny

Colorado tem direito a 20% do lucro obtido pelo Bétis na venda. Real Betis / Divulgação

O Inter pode receber receber entre R$ 30 e R$ 43 milhões por uma transferência envolvendo o volante Johnny. Por isso, observa com ansiedade o desfecho da negociação entre Atlético de Madrid e Bétis.

De acordo com os jornais espanhóis, a negociação entrou na reta final, com os clubes debatendo os valores que irão selar a negociação do jogador de 23 anos.

Os madrilenhos acenam com a possibilidade de chegar a no máximo 30 milhões de euros, mas o time de Sevilla pede 40 milhões euros para liberar o atleta em definitivo — isso porque precisa repassar um percentual da verba ao Inter e outra ao Tottenham, da Inglaterra.

A parte dos ingleses diz respeito à prioridade de compra, estabelecida quando do repasse do meia argentino Lo Celso ao Bétis, em agosto de 2024. Contudo, o contato do técnico Diego Simeone pesou na vontade do atleta em se transferir para o clube da capital.

Já o Inter tem direito a 20% de plus-valia, que é o lucro obtido pelo Bétis com o atleta, comprado no final de 2023 por 6 milhões de euros.

Sendo assim, se conseguir arrecadar o que deseja, o Bétis terá de repassar 6,8 milhões de euros (R$ 43 milhões pela cotação atual) ao Beira-Rio. Se a negociação pender para o valor exigido pelo Atlético de Madrid, a fatia colorada cai para 4,8 milhões de euros (R$ 30,4 milhões).

Seja qual for a quantia, o dinheiro é bem-vindo ao orçamento colorado, que prevê a arrecadação de R$ 160 milhões em vendas de atletas nesta temporada, mas até agora chegou a R$ 40 milhões.

A tendência é que o martelo seja batido na próxima semana. Desde que chegou à Espanha, Johnny disputou 65 jogos, marcando cinco gols e dando três assistências.