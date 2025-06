Inter negocia goleiro com clube italiano 

Menke vai atuar por empréstimo na Itália. Duda Fortes / Agencia RBS

O Inter está emprestando o jovem goleiro Henrique Menke, promessa da base e que acumula convocações para a seleção sub-20, para o Como, da Itália. O atleta vai por empréstimo de um ano, mas com passe fixado. A informação foi divulgada pelo comentarista Vagner Martins.

Henrique é o quarto na hierarquia de goleiros do Inter. Aos 18 anos, o jovem está atrás de Rochet, Anthoni e Ivan na lista de goleiros colorados. A ideia é de que ele possa ganhar experiência nessa passagem pela equipe que vai disputar a primeira divisão italiana, e que atualmente é treinada pelo espanhol Cesc Fàbregas.

Henrique Menke ainda não foi utilizado na equipe principal do Inter. Suas apresentações ocorrem no time sub-20 colorado, que disputa o Gauchão e o Brasileirão da categoria. No início de 2025, o goleiro fez parte do elenco medalha de ouro no Sul-Americano sub-20.

A saída de Menke não significa uma necessidade de reposição para o Inter no mercado de transferências. A tendência, inclusive, é de que Rochet retome sua titularidade na retomada do Brasileirão. Com isso, Anthoni voltaria a ser o reserva imediato.